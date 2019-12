Mehr Wohnungen für Mieter mit kleinem Budget

Basel – Leerwohnungsziffer: 1,02

Die radikalsten Massnahmen wurden in Basel beschlossen, und dies obwohl die Leerwohnungsziffer mit 1,02 Prozent hier höher ist als in den anderen Grossstädten. Die Stimmenden des Kantons Basel-Stadt haben 2018 gleich vier Volksinitiativen zugunsten der Mieterschaft angenommen und neben anderem in die Verfassung geschrieben, dass der Kanton dafür sorgen muss, dass alle Einwohner in einer Wohnung leben können, die «ihrem Bedarf entspricht».

Die Regierung war herausgefordert. Es dauerte ein Jahr, bis sie einen Plan vorlegen konnte. Sie setzt vor allem auf traditionelle Mittel: Sie will selber zusätzlich 1000 preisgünstige Wohnungen bauen, Genossenschaften mehr Land im Baurecht abgeben und prüft, eine Wohnbaustiftung zu gründen. So will sie bis 2050 den Anteil preisgünstiger Wohnungen von 13,5 auf 25 Prozent steigern. Die Regierung denkt aber auch an noch ungewohnte Massnahmen: Sie könnte Bedürftigen und Familien, die wenig Geld haben, die Anteilsscheine an einer Genossenschaft finanzieren.

Bern – Leerwohnungsziffer: 0,55

Auch in der Stadt Bern nahmen die Stimmenden eine Initiative zugunsten der Mieterschaft an. Sie will, dass künftig mindestens ein Drittel jener Wohnungen preisgünstig sind, die auf einem Grundstück gebaut wurden, das um- oder neu eingezont wurde. Am 1. Januar tritt das Gesetz in Kraft. Zudem dürfen Bauherren, die günstige Wohnungen schaffen, im Gegenzug dichter bauen.

Solche Planungsinstrumente, die in die kantonalen Richtpläne geschrieben werden müssen, sind relativ neu. Sie werden sich aber rasch verbreiten. Auch Basel und Zürich sehen sie vor. In Zug steht bereits die erste Siedlung, die in einer Sonderzone für preisgünstige Wohnungen erstellt worden ist; die Stadt hat 2010 als erste Gemeinde die Gesetze dafür geschaffen.