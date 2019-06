So viel verdienen die Chefs von SBB, Post, Ruag und SRG

Der Rückgang ist weiter zu relativieren, weil Umlagerungen von früheren Lohnbestandteilen in die Pensionskasse gemacht wurden. Die Entlöhnung inklusive berufliche Vorsorge für den SBB-Chef ist im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2017 gestiegen.

Ruoff erhält Jahreslohn

Ähnlich kompliziert ist die Situation bei der Schweizerischen Post. Dort gab es im vergangenen Jahr einen Wechsel an der Spitze. Ulrich Hurni übernahm nach dem Rücktritt von Susanne Ruoff im Juni 2018 interimistisch die Führung. Diese gab er im April 2019 an Roberto Cirillo ab.

Trotzdem erhielt Ruoff 2018 wegen ihrer sechsmonatigen Kündigungsfrist einen Jahres-Fixlohn von 620'000 Franken ausbezahlt. Über die Freigabe der Boni in Höhe von insgesamt 453'280 Franken wird erst nach Abschluss der Untersuchungen des Bundesamtes für Polizei zu den Verletzungen des Subventionsrechts im Postauto-Skandal entschieden.

Beim aufgeführten Betrag handelt es sich um das Maximum, welches ausbezahlt werden könnte. Erhält Ruoff diesen, wäre sie im vergangenen Jahr mit einer Entlöhnung von total 1,1 Millionen Franken sogar die Topverdienerin gewesen.

Mehr Geld für Suva-Chef

Einfacher ist die Statistik der Postfinance zu lesen. Deren Chef Hansruedi Köng bekam im vergangenen Jahr 828'977 Franken ausbezahlt - Fixlohn und Boni zusammengezählt. Das war leicht weniger als im Jahr 2017.

Zu den weiteren Topverdienern gehören weiter Ruag-CEO Urs Breitmeier (776'795 Franken) und Suva-Chef Felix Weber (613'375 Franken). Während Breitmeiers Lohn im Vergleich zum Vorjahr weiter sank, verdiente Weber 25'000 Franken oder 4 Prozent mehr.

Über eine halbe Million Franken erhielten auch die Chefs der Finma, von Skyguide und der SRG. Trotz Sparprogramm in seinem Unternehmen liess sich SRG-Generaldirektor Gilles Marchand mehr auszahlen als im Vorjahr. Das Plus lässt sich aber teilweise damit erklären, dass die Boni von 2017 erst im April 2018 ausbezahlt wurden.

Bundesrat begrenzt Boni

Die Entlöhnung des obersten Kaders der Unternehmen und Anstalten des Bundes gibt regelmässig Anlass zu Debatten in der Öffentlichkeit und auch im Parlament. 2016 hatte der Bundesrat beschlossen, die Betriebe an die kürzere Leine zu nehmen. So wurden etwa die Boni und Nebenleistungen im Verhältnis zum Fixlohn begrenzt: Der variable Lohnanteil - also der Bonus - der einzelnen Geschäftsleitungsmitglieder darf höchstens 50 Prozent des fixen Lohnanteils betragen, die Nebenleistungen dürfen nicht mehr als zehn Prozent ausmachen. Die Auswirkungen davon werden teilweise erst im laufenden Berichtsjahr ersichtlich.