Showdown um den Bundesanwalt

Was ist das Prozedere?

Die anwesenden Parlamentarier erhalten einen Wahlzettel, auf dem Laubers Name steht. Wer den Bundesanwalt wiederwählen will, lässt den Zettel unverändert. Wer Lauber abwählen will, streicht seinen Namen. Die Wahl ist geheim. Erreicht Lauber das absolute Mehr, kann er weitermachen. Ansonsten ist er abgewählt.

Wer ist für, wer gegen Lauber?

Der Bundesanwalt erhält mehr Unterstützung von den Bürgerlichen als von den Linken. Die FDP-Fraktion hat sich «deutlich» für die Wiederwahl ausgesprochen, die SVP-Fraktion «mehrheitlich». Damit braucht Lauber wohl mindestens rund 30 Stimmen von Mitte-links. Die CVP konnte sich nicht auf eine Wahlempfehlung einigen und ist gespalten. Bei den Grünen scheinen die Lauber-Kritiker teils deutlich zu überwiegen. Die SP spricht sich mit knapper Mehrheit für seine Wiederwahl aus, wie sie am Dienstagabend mitteilte.

An ihrer Sitzung vom Dienstagnachmittag hat die SP-Bundeshausfraktion den Bundesanwalt Michael Lauber angehört. Eine knappe Mehrheit der Fraktion sprach sich nach der Anhörung in einer Konsultativabstimmung für eine Wiederwahl Laubers aus. — SP Schweiz (@spschweiz) September 24, 2019

Wieso ist die Wiederwahl umstritten?

Laubers Gegner argumentieren vor allem mit den «Geheimtreffen», die der Bundesanwalt mit Fifa-Präsident Gianni Infantino durchführte. Sie stören sich aber auch daran, dass Lauber sich gegen die Disziplinaruntersuchung wehrt, welche die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft deswegen gegen ihn angestrengt hat.

Wie argumentieren die Befürworter?

Lauber-Unterstützer gewichten die informellen Zusammenkünfte mit Fussball-Boss Infantino als nicht so gravierend, als dass sie eine Abwahl rechtfertigen würden. Sie halten den Bundesanwalt für einen guten Manager und Kommunikator, der die BA vorangebracht hat, insbesondere in der Zusammenarbeit mit den Kantonen und dem Ausland.