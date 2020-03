Session im Bundeshaus auf der Kippe

Steht die laufende Frühjahrssession der eidgenössischen Räte vor dem Abbruch? Zurzeit sind die Parlamentsmitglieder regulär zu Hause an ihren Arbeitsplätzen, wie immer am Freitag der ersten Sessionswoche. Doch die Frage ist, wie es in der zweiten Sessionswoche weitergeht. Diese beginnt am Montag.