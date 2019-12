Schwere Vorwürfe gegen die Führung des Bistums Freiburg

* Name geändert

Seit langem wird darüber gerätselt, warum der Vatikan die Wahl des neuen Bischofs von Chur verzögert. Jetzt zeigt sich: Der Grund könnte eine Fehde sein, in die der angebliche Favorit auf den Churer Bischofsstuhl, der Westschweizer Weihbischof Alain de Raemy, involviert ist. Alle massgebenden Instanzen, vom Westschweizer Bischof über den Nuntius, den Vertreter des Papstes in der Schweiz, bis hinauf zur römischen Kurie sind über die Fehde informiert, obwohl erst Voruntersuchungen laufen.