Schulschliessungen vergrössern den Stress im Gesundheitswesen

«Ich weiss nicht, wie ich das meistern soll.» Der Satz beherrscht die Gespräche an den Esstischen, den Telefonen, in den Stuben der Schweiz. Seit der Bundesrat den Unterricht an den Schulen im ganzen Land verboten hat, stehen Hunderttausende berufstätige Mütter und Väter vor einem grossen Problem: Wer schaut auf mein Kind?