Schlechte Spermien beschäftigen nun den Bund

«Das BAG plant ein Pilotprojekt zum sogenannten Humanbiomonitoring», bestätigte die Behörde Aussagen ihres Sprechers Daniel Dauwalder im «SonntagsBlick». Dabei soll untersucht werden, ob und in welchem Umfang die Bevölkerung mit Schadstoffen belastet ist, um allenfalls Massnahmen im Gesundheitsbereich zu treffen und Stoffe einzuschränken.

Die Spermienqualität wird unter anderem auch durch den eigenen Lebenswandel sowie Umwelteinflüsse beeinflusst, denen man in der Regel unbewusst und unfreiwillig ausgesetzt ist. Darüber gibt es aber relativ wenig Erkenntnisse. Das Bundesamt möchte deshalb herausfinden, was die Chemikalien, mit denen wir täglich in Berührung kommen, in unserem Körper bewirken.

Abhängig von der Konzentration von Schadstoffen und spezifischen Eigenschaften können negative Auswirkungen auf das Nerven-, Immun- und Hormonsystem auftreten, also auch die Fruchtbarkeit negativ beeinflusst oder die Entwicklung von Föten beeinträchtigt werden.

Das Untersuchungsprojekt startet im Herbst mit tausend Menschen aus der Deutschschweiz und der Romandie. Im Zeitraum eines Jahres sollen sie für eine einmalige Gesundheitsuntersuchung ein Studienzentrum aufsuchen, dort Blut- und Urinproben abgeben und Fragen zu ihrer Gesundheit und ihrem Lebensumfeld beantworten: Falls die Pilotphase positive Resultate zeige, könne die Studie bis auf 100'000 Teilnehmende ausgeweitet werden.

Studie weist auf schlechte Qualität hin

Eine Untersuchung der Spermienqualität bei rund 2500 Schweizern zwischen 18 und 22 Jahren durch ein Forschungsteam der Universität Genf hat vergangene Woche für Aufsehen gesorgt. Im Fokus standen Kennwerte wie die Konzentration, die Beweglichkeit und das Aussehen (Morphologie) der Samenzellen. Bei mindestens 60 Prozent der untersuchten Männer lag mindestens einer dieser Kennwerte unter der von der Weltgesundheitsorganisation WHO festgelegten Norm.