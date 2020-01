Salomé Balthus sammelt Geld für Klage gegen «Weltwoche»

CROWDFUNDING: Linke Hure gegen rechten Journalismus.Salomé Balthus gegen die @Weltwoche Wer in der Schweiz klagt, muss die Prozesskosten auslegen. Helft ihr mir? Wenn wir gewinnen, geht der Betrag an Ban Ying e.V. für Opfer von Menschenhandel.https://t.co/VXDj00FD2g — Salomé Balthus (@Salome_herself) January 25, 2020

Balthus' Anwalt hatte «Weltwoche»-Herausgeber Roger Köppel eine Einigung vorgeschlagen, indem das Magazin seiner Mandantin 25'000 Franken zahle – was dieser bislang ablehnt. Am 20. Februar findet die Verhandlung in Zürich statt. Kommt der Vergleich nicht zustande, muss Balthus klagen, um zu ihrem Recht zu kommen und dafür die Prozesskosten auslegen.

Sollte sie einen allfälligen Prozess gewinnen, werde sie das Geld weiterspenden, schreibt Balthus: an Ban Ying, eine Organisation zum Schutz von Zwangsprostituierten und Opfern von Menschenhandel.

«Ich hoffe, Du bist mir nicht böse»

Das Rendevous zwischen dem «Weltwoche»-Redaktor und ihr sei rein privater Natur gewesen, hatte Salomé Balthus unmittelbar nach Erscheinen des Artikels gesagt. Sie habe ein Interview stets abgelehnt, weil sie «mit einer solch rechten Zeitung nicht zusammenarbeiten möchte». Der Redaktor habe sie als Kunde gebucht. Sie habe zudem während des Gesprächs mehrmals darauf hingewiesen, dass sie keinesfalls in der «Weltwoche» porträtiert oder zitiert werden wolle. Ausserdem seien etliche Zitate falsch oder verdreht wiedergegeben worden.

Sehr geehrte @Weltwoche , Ihr Autor Roman Zeller hat über mich und ein "Rendezvous" mit mir geschrieben. Er hatte mich rein privat als Escort gebucht. Für eine Zusammenarbeit mit Ihrer Zeitung stand ich nicht zur Verfügung. https://t.co/hp9GTZrxET — Salomé Balthus (@Salome_herself) December 5, 2019

Der Redaktor habe sich zudem selbst entlarvt, indem er ihr einen Tag nach Veröffentlichung des Artikels eine Karte geschrieben habe. Darin stand, dass er sich freue, sie kennengelernt zu haben. «Du hast mich beeindruckt, weshalb ich unbedingt darüber schreiben wollte – ich hoffe, Du bist mir nicht böse.» Dies sei ein Schuldeingeständnis, so Balthus' Anwalt.

Im Rahmen ihrer Crowdfunding-Aktion kritisiert Balthus auch das Stimmungsbild aus der «Weltwoche»-Redaktion und postet dazu den Tweet eines weiteren Redaktors. «Fällt es gewissen Kreisen von Medien-Männern schwer, das Nein einer Frau zu akzeptieren?», schreibt sie dazu.