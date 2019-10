Das Faible der Schweizer für Monarchen

Allerdings war es bereits Nacht, und das war ein Problem. Weil die Piloten der Swissair ihre Flugzeuge zu dieser Zeit auf Sicht flogen, kamen Nachtflüge nicht infrage. Ein Pilot wagte es trotzdem – und er meisterte den ersten Nachtflug in der Geschichte der Swissair. Der Mann am Cockpit war der legendäre Walter Mittelholzer, technischer Direktor der 1931 gegründeten Swissair. Via AP fanden die Paparazzobilder des Studenten Rogg Verbreitung auf der ganzen Welt. In Küssnacht, wo Königin Astrid ums Leben kam, steht seither eine Gedenkkapelle.

Viele Spuren von Queen Victoria

Auch andere Monarchen haben Spuren hinterlassen in der Schweiz – insbesondere Queen Victoria, die vor 151 Jahren von Luzern aus das Land bereiste. Noch heute tragen schweizweit mehr als 20 Hotels ihren Namen. Auch Hotelsuiten und Menüs, Plätze und Restaurants sind nach ihr benannt. Die britische Monarchin war die mächtigste Frau der Welt, aber sie haderte mit ihrem Leben. Nach dem Tod ihres Gatten war sie in Trauer versunken. In der Schweiz fand sie Erholung und Ablenkung. Und hier fand sie neuen Lebensmut. Obwohl sie inkognito unterwegs war, löste sie einen Victoria-Hype aus. Die Schweiz wurde zu einer noch beliebteren Destination für britische Touristen. Mehr noch: Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Schweiz zu einem Hotspot des gehobenen Erlebnistourismus.

Im Laufe der Jahrhunderte zeigten nicht nur viele Monarchen ein Faible für die Schweiz. Auch die Schweizer vermochten sich für Kaiser und Königinnen zu begeistern. Davon zeugen die Menschenaufläufe bei royalen Besuchen. Als zum Beispiel der deutsche Kaiser Wilhelm II. 1912 in die Schweiz kam, wurde er fast wie ein Volksheld gefeiert. Hunderttausende Menschen jubelten ihm zu. Menschenmassen waren auch 1954 auf den Strassen, als Kaiser Haile Selassie, der «Negus Negesti» (König der Könige), in die Schweiz kam. Gerade weil das Land keine royale Tradition hat, scheinen Monarchen eine grosse Faszination auszuüben. Vielleicht mit ein Grund, warum der beste Schwinger Schwingerkönig genannt wird.

Michael van Orsouw: Blaues Blut. Royale Geschichten aus der Schweiz. Hier-und- Jetzt-Verlag, Baden, 2019. 312 Seiten, ca. 39 Franken.