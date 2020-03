Fifa-Prozess droht wegen Corona zu platzen

Trotz Coronavirus keine längere Verjährungsfrist

Und zu den Folgen einer Prozessverschiebung wegen des Coronavirus sagt Rechtsprofessor und SP-Ständerat Daniel Jositsch: «Das Coronavirus ändert nichts daran, dass eine Verjährungsfrist gilt. Auch wenn ein Prozess verschoben wird.» Es sei im Gesetz nicht vorgesehen, dass eine Verjährung wegen eines Naturereignisses unterbrochen werde, sagt Jositsch.

Den vier Beschuldigten macht die Bundesanwaltschaft Betrugsvorwürfe. Alle bestreiten die Anschuldigungen. Im Prozess soll es um eine bis heute ungeklärte Zahlung von 10 Millionen Franken gehen, die Franz Beckenbauer, der Chef des WM-Organisationskomites 2006, an einen Funktionär in Katar überwies. Beckenbauer hatte dieses Geld geliehen. Die nun Angeklagten sollen mitgeholfen haben, den DFB zu betrügen, indem sie die Summe unter falschem Vorwand aus der Kasse des Fussball-Bundes an den Geldgeber zurückzahlten. Die Bundesanwaltschaft ermittelt auch gegen Franz Beckenbauer, hat dieses Verfahren aber abgetrennt, weil der «Kaiser» erkrankt und gemäss Ärzten nicht vernehmungsfähig ist. In seinem Fall ist eine Verjährung kaum mehr abzuwenden.