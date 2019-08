Poller gegen Bomben

Am 14. Juli 2016 raste in Nizza ein islamistischer Attentäter mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge und tötete 86 Menschen. Schon damals riefen Nationalräte wie Walter Müller (FDP) und Jakob Büchler (CVP) dazu auf, das Bundeshaus gegen solche LKW-Anschläge zu schützen. Doch die Parlamentsdienste sahen noch keinen Handlungsbedarf. Jetzt hat sich ihre Lageanalyse verändert. Wie erst jetzt publik wird, hat die Verwaltungsdelegation des Parlaments schon im November 2018 den Auftrag erteilt, ein Schutzkonzept für den Haupteingang des Parlamentsgebäudes zu erarbeiten.