Peinlicher Rüffel für die Mobilfunk-Überwacher

Es ist ein bemerkenswerter Vorgang: Das Bundesgericht hält in einem aktuellen Urteil fest, dass das Bundesamt für Umwelt seine Aufgaben ungenügend wahrnimmt. Dabei obliegt die Kontrolle der Bundesbehörde nicht den Richtern, sondern dem Bundesrat und dem Parlament. Weiter stand nicht das Bundesamt selbst vor Gericht. In besagtem Fall trafen sich Antennengegner und der Mobilfunkanbieter Sunrise in Lausanne.