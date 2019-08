«In der Paranoia bastelt man sich eine eigene Welt zusammen»

Wenn die Diagnose stimmt, könnte er sich in seinem paranoiden Zustand von den Passagieren am Bahnhof bedroht gefühlt haben. Die Betroffen können in einem akuten Zustand häufig Realität und Wahnvorstellung nicht mehr auseinanderhalten. Es kommt dann zur Verkennung oder Missinterpretation von Situationen. Dafür sprechen die Aussagen von Zeugen, die bei Habte A. einen «starren Blick» beobachtet hatten, bevor er wie «fremd gesteuert» auf die drei Passanten losgegangen ist.

Wie äussert sich diese Krankheit, welche Anzeichen gibt es dafür?

Das Denken, Fühlen und die Wahrnehmung der Betroffenen verändern sich total. Dadurch kommt es zu wirren Assoziationen. Betroffene basteln sich ihre eigene Welt zusammen, in der sie sich überall verfolgt fühlen. Dafür gibt es unterschiedliche Anzeichen: Jemand klagt längere Zeit, nicht schlafen zu können, zieht sich sozial zurück, verändert sich in seinem Gefühlszustand oder wird ohne ersichtlichen Grund aggressiv.

Sie beschreiben den Fall als bezeichnend. Wo sehen Sie bei Habte A. Parallelen zu den Fällen, die Sie als Traumatherapeutin im Umgang mit Geflüchteten sonst so erleben?

Ich beobachte diese Krankheit einzeln bei jungen Erwachsenen, die nach ihrer Ankunft in der Schweiz vorerst gut funktioniert haben. Diese bemühen sich anfänglich stark darum, sich in der Gesellschaft einzugliedern, sich einen Job suchen und Sprachkurse zu absolvieren. Dann stossen sie im Integrationsprozess auf lange Wartezeiten, müssen mehrere Monate ihren Asylentscheid abwarten, finden lange keine Wohnung, dürfen vorerst nicht arbeiten. Das führt oft zu Verunsicherung und Frustration. Die Geflüchteten denken, dass alles besser wird, wenn sie in der Schweiz ankommen. Doch dann geht es mit der Unsicherheit und den bekannten Ängsten weiter. Der Job-Coach von Habte A. hat in einem Interview ja auch geäussert, dass Habte A. müde wurde, weil er bei den VBZ lange nur provisorisch arbeiten konnte und Angst hatte, nie einen festen Arbeitsplatz zu erhalten.

Und wo sehen Sie Unterschiede?

Ich versuche meine Patienten nachhaltig zu betreuen und transkulturell anzubinden, das heisst sie bei ihren Krankheitsvorstellungen abzuholen. Eritreische Patienten, die paranoid sind, sagen mir oft, sie seien vom Teufel besessen. Viele von ihnen wissen gar nicht, dass es so etwas wie eine paranoide Erkrankung gibt. Zudem bleibe ich an den Fällen dran und hake bei involvierten Fachpersonen nach, ob die Patienten eine Tagesstruktur haben, und ob sie die verordneten Medikamente einnehmen. Für mich ist fraglich, ob Habte A. eine gute Nachsorge hatte, ob also jemand sichergestellt hat, dass er seine Medikamente regelmässig einnimmt. Dies wäre das Wichtigste, jedoch können wir es kaum alleine als Ärzte gewährleisten. Für mich handelt es sich um ein strukturelles Problem: Wie schaffen wir es, Patienten mit ganz anderen Vorstellungen von psychischen Krankheiten transkulturell von unseren Behandlungsmethoden zu überzeugen.

Ist es zulässig, die Tat bzw. die Erkrankung mit seinem Flüchtlingshintergrund in Verbindung zu bringen?

Das ist schwierig zu sagen, da ich seine individuelle Geschichte nicht kenne. Wenn er Gewalt und Folter erlebt hat, ist es jedoch gut möglich, dass ein unbehandeltes Trauma seine paranoide Entwicklung begünstigt haben könnte. Die entsprechende Fachliteratur geht von einem indirekten Zusammenhang aus. Generell geht es hier aber primär um einen psychisch kranken Mann, der einen eritreischen Hintergrund hat. Die Tat hätte auch von einem Schweizer oder einem Deutschen mit derselben Krankheit verüben werden können. Dass rechte Parteien damit nun Politik betreiben, finde ich nicht zielführend. Diese rassistische, polarisierende Perspektive auf den Fall ist sehr gefährlich für unsere Gesellschaft.