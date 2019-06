Neues Waffenrecht tritt im August in Kraft

Die neue Waffenrecht tritt am 15. August in Kraft. Das hat der Bundesrat am Freitag beschlossen. Die Verordnung hat er nach der Vernehmlassung noch angepasst. Dabei kam er den Schützen entgegen.

Am 19. Mai hatte das Stimmvolk das revidierte Waffengesetz mit 63,7 Prozent Ja-Stimmen angenommen. Damit wird in der Schweiz die neue EU-Waffenrichtlinie umsetzt. Betroffen sind vor allem Käufer halbautomatischer Waffen mit grossem Magazin. Solche Waffen – beispielsweise die Sturmgewehre 57 und 90 – gelten neu als verbotene Waffen.