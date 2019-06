Neues Gift im Streit um die Pestizide

Es gibt keine abschliessende Beurteilung

Auch Andreas Bosshard von Vision Landwirtschaft moniert, 15 der 18Szenarien gingen von einer Auslegung des Initiativtexts aus, die für die Landwirtschaft ungünstig wäre. «Eine solche Umsetzung wäre im Parlament äusserst unwahrscheinlich.»

Dass bei der Umsetzung Spielraum besteht – das sagen nicht nur die Initianten. Auch das ­federführende Bundesamt für Landwirtschaft sieht das so: «Das Parlament entscheidet letztlich, ob mittels offener Normen oder Ausnahmeklauseln Flexibilität geschaffen werden soll», schreibt Direktor Bernard Lehmann in einem Brief, der vom 3. Juni datiert und dieser Zeitung vorliegt. Adressat sind die Initianten. Diese nehmen Lehmanns Aussage als Beleg, dass sich die Initiative sehr wohl sinnvoll umsetzen lasse.

Lehmanns Antwort ist eine Reaktion auf ein Schreiben von Initiantin Herren im Mai. Darin ersuchte sie den Bundesrat, dem Parlament eine neue Botschaft zu unterbreiten, welche die Folgen der Initiative «richtig darstellt». In seiner Antwort macht BLW-Direktor Lehmann nun klar: «Die Tragweite der Initiative kann vom Bundesrat nicht abschliessend beurteilt werden.»