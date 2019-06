Neuer Schub für die Anliegen der Frauen

Wahnsinn.

Wie soll man das bloss fassen? Dem gerecht werden, es in einen einzigen Text giessen? Bis zum Freitagmorgen, in den Wochen und Monaten der Vorbereitung, war das Reden über denFrauenstreik ein Verhandeln des Ungefähren, ein fragendes Raunen. Wird es wie 1991? Schaffen es die Organisatorinnen, auch jene Frauen anzusprechen, die nicht in einer Gewerkschaft organisiert sind? Was machen die Frauen, die mit SP und Grünen und linken Ideen im Allgemeinen nichts anfangen können? Wird es ein Streik aller Frauen?