Nach Gratisbier droht Jungfreisinnigen eine Anzeige

In der Region Rorschach herrscht politische Unmut. Die jungen Freisinnigen führten am Samstagabend einen Parteievent durch, an dem Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern Gratisbier offeriert wurde, wie mehrere Ostschweizer Medien berichteten. Wer sogar das geschlossene Wahlcouvert mitbrachte und später abgab, kam sogar in den Genuss von vier Gläsern Hopfen- und Gerstensaft.