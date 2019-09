Mitglieder dieser Partei sind am transparentesten

Fast drei Viertel der bisherigen und wieder kandidierenden National- und Ständeräte wollen ihre Einkünfte aus ausserparlamentarischen Tätigkeiten nicht offenlegen. Das zeigt die Transparenzliste 2019 von Lobbywatch.ch.

Lediglich 56 der 198 National- und Ständeräte, die wieder antreten, geben Auskunft über ihre Einkünfte aus Tätigkeiten in Verwaltungsräten, Verbänden und anderen Organisationen. 131 Ratsmitglieder reagierten gar nicht oder ignorierten die Frage und bestätigten lediglich die Richtigkeit der herausgefundenen Interessenbindungen. Elf Parlamentsmitglieder gewährten immerhin einen teilweisen Einblick in ihre Einkünfte, wie Lobbywatch.ch, eine Plattform für transparente Politik, am Montag zur diesjährigen Liste bekannt gab.