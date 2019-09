7,6 Millionen Franken gegen die Angst vor 5G-Strahlen

Neue Technologien erforschen

Immer mehr technische Geräte sind mit dem Internet verknüpft. Autos könnten mit einer mobilen Verbindung selbstständig fahren. Nationalrat Martin Candinas (CVP) sagt darum: «Wenn wir immer mehr Daten übertragen wollen, brauchen wir auch immer mehr Kapazität und eine schnellere Datenübertragung.»

An 5G führe kein Weg vorbei. In den kommenden Jahren werde das Parlament wieder darüber debattieren, ob die Strahlengrenzwerte erhöht werden dürften und die Übertragung der Daten somit schneller werde. Der Ständerat hat dies bisher zweimal verhindert. «Fakten sind für diesen Entscheid wichtig», sagt Candinas.

Die zusätzlichen Gelder für die Forschung sind auch für Technologien bestimmt, die erst in einigen Jahren Verwendung finden werden. Eine solche ist die sogenannte Millimetertechnologie, die in den USA heute schon zum Einsatz kommt. Durch höhere Frequenzen können Daten extrem schnell übermittelt werden. Das ist besonders dort ein Gewinn, wo viele Menschen surfen, etwa in einem Stadion oder in einer Bahnhofshalle.

«Weil Millimeterwellen schnell gedämpft werden, können damit nur kleine Gebiete oder Lokalitäten abgedeckt werden», sagt Gregor Dürrenberger, der die Forschungsstiftung Strom und Mobilkommunikation an der ETH leitet. Dürrenberger findet es sinnvoll, auch für solche zukünftige Technologien mögliche Wirkungen abzuklären. Bei der Millimetertechnologie sei die Forschung noch nicht gleich weit wie bei anderen Frequenzen.