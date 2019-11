Millionen aus dem Ökosteuer-Topf bleiben liegen

Die Staatsgelder sollen verstärkt etwa in die Entwicklung von Elektroantrieben für Flugzeuge oder in Verfahren für emissionsarme Anflüge fliessen. «In der Zeit des Klimanotstands» will Hadorn den Menschen weiterhin «internationale Verbundenheit» sowie den Beschäftigten in der Aviatikbranche eine «verantwortungsbewusste Zukunft» ermöglichen.

Nächste Woche wird die Verkehrskommission des Nationalrats einen entsprechenden Vorstoss des SP-Politikers behandeln. Im Zentrum steht jener Geldtopf, in den die Einnahmen aus der zweckgebundenen Mineralölsteuer fliessen; zuletzt waren dies 45 bis 50 Millionen Franken pro Jahr. Zwischen 12,5 und 25 Prozent davon stehen von Gesetzes wegen dem Bund zur Verfügung, um Umweltmassnahmen der Aviatikbranche mitzufinanzieren. Diesen Anteil will Hadorn nun auf mindestens 25 Prozent erhöhen. Zudem soll der Bund neu maximal 100 Prozent der anfallenden Kosten tragen, heute sind es maximal 80 Prozent.

Nur in einem Jahr 10 Millionen Franken

Nur: Zwischen 2011 und 2015 floss aus dem besagten Topf kaum Geld. 2016 erfolgte zwar ein Sprung auf 23 Prozent, was gut 10 Millionen Franken entsprach. Seither ist es aber wieder deutlich weniger: 2017 waren es 6 Prozent, also 2,8 Millionen Franken, letztes Jahr mit 8 Prozent knapp eine Million mehr. Die Verantwortung für die Geldverwendung obliegt dem Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl). Prompt sieht sich das Amt dem Vorwurf ausgesetzt, die Ökologisierung der Luftfahrt zu wenig voranzutreiben.

Das Bazl weist diese Kritik aus linksgrünen Kreisen zurück. «Wir können die Einreichung von Projekten weder initialisieren noch beeinflussen», sagt Sprecher Christian Schubert. Viele potenzielle Gesuchsteller seien angesichts der heute bestehenden relativ hohen Umweltauflagen kaum bereit, freiwillig über das ohnehin Verlangte hinauszugehen.

«Somit leistet der Gesuchsteller immer einen finanziellen Mehrbeitrag für etwas, was gesetzlich nicht verlangt ist»Sonja Zöchling, Sprecherin Flughafen Zürich AG

Mit anderen Worten: Es mangelt an Gesuchen. Das liegt laut Branchenvertretern nicht zuletzt daran, dass aus den Umweltprojekten in der Regel kein zusätzlicher betriebswirtschaftlicher Nutzen für den Gesuchsteller resultiert. Und falls ein solcher entstehen sollte, wird der Bundesbeitrag entsprechend gekürzt. Darauf hin weist die Flughafen Zürich AG. «Somit leistet der Gesuchsteller immer einen finanziellen Mehrbeitrag für etwas, was gesetzlich nicht verlangt ist», sagt Sprecherin Sonja Zöchling.