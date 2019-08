Martullo-Blocher verdient Millionen dank fragwürdiger CO2-Regeln

«Wir sind die Schweizer Firma, die am meisten CO 2 reduziert!» So prahlte SVP-Nationalrätin und Chefin der Ems-Chemie, Magdalena Martullo-Blocher, vor ein paar Monaten im «Blick» – und erhielt flugs das Prädikat «grösste Klimaaktivistin hierzulande» zugesprochen, weil ihr Unternehmen 85 Prozent der CO 2 -Emissionen eingespart hat.