Liechtensteiner Parlament entzieht dienstältester Ministerin Vertrauen

Erbprinz segnet Abberufung ab

Erbprinz Alois hat den Entscheid des Parlaments absegnet. Die Absetzung eines Regierungsmitglieds benötigt laut Liechtensteiner Verfassung Einigkeit zwischen Fürstenhaus und Landtag. Im Landtag hatte den Misstrauensantrag Harry Quaderer von den Unabhängigen (DU) gestellt.

Durch diese einvernehmliche Entscheidung zwischen dem Erbprinzen und dem Landtag hat Frick die Befugnis zur Ausübung ihres Amtes verloren. Er sehe die für eine erfolgreiche Regierungsarbeit notwendige Vertrauensbasis nicht mehr als gegeben, hiess es in einer Mitteilung. Dadurch habe Aurelia Frick die Befugnis zur Ausübung ihres Amtes verloren. Bis zur Ernennung des neuen Regierungsmitglieds werde Regierungsrat Mauro Pedrazzini die Amtsgeschäfte fortführen.

Über «Berater-Affäre» gestolpert

Geschwärzte Listen, rund 60 dubiose Rechnungen und der Vorwurf der privaten Verwendung von staatlichen Geldern – die happigen Vorwürfe gegen Frick haben laut der Zeitung «vaterland.li» zu schwer gewogen.

Aussenministerin Aurelia Frick, seit zehn Jahren Mitglied der fünfköpfigen Koalitionsregierung in Vaduz, wurde das Vertrauen am Donnerstag nach einer ganztägigen Sondersitzung des Parlaments entzogen. Ihr war es letztlich nicht gelungen, in der so genannten «Berater-Affäre» reinen Tisch zu machen und nachvollziehbar Transparenz herzustellen.

Frick hatte Budgets überzogen und sich über die letzten vier Wochen mehr oder weniger öffentlich gestritten mit der fünfköpfigen Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Parlaments. Dabei war die Regierungsrätin der Aufforderung nach Offenlegung bei den Ausgaben gegenüber dem Kontrollgremium nur schleppend nachgekommen. Frick selber gab wiederholt an, transparent informiert zu haben.