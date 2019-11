Kohäsionsmilliarde ist auf der Zielgeraden

Damit ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass in der Wintersession im Dezember das Parlament den Beitrag definitiv sprechen wird. Sämtliche Parteien mit Ausnahme der SVP stimmen ihr zu. Die SVP bezichtigte CVP und FDP umgehend per Medienmitteilung, vor der EU eingeknickt zu sein.

In der Tat geht es nun plötzlich sehr schnell, nachdem das Parlament zuvor monatelang auf der Bremse gestanden war. Seit mehr als einem Jahr schieben National- und Ständerat das Geschäft hin und her, unter Zuhilfenahme sämtlicher prozeduraler Verschleppungstaktiken, etwa der Bestellung mehrfacher Zusatzabklärungen aus der Verwaltung. Damit wollte die Mehrheit dem Bundesrat möglichst lange alle Optionen offenhalten in der Europapolitik. Gelegen gekommen dürfte einigen auch sein, dass das Parlament damit nicht mehr vor den eidgenössischen Wahlen vom Oktober entscheiden konnte.

Neue Ausgangslage

Doch es haben sich auch zwei Faktoren verändert. Der Nationalrat wollte einen grösseren Teil des Geldes für Migrationsprojekte reservieren als der Ständerat. Gemäss einem Papier der Verwaltung gibt es dafür aber bei den EU-Ländern gar nicht genug Interessenten. Anders ist inzwischen vor allem der aussenpolitische Kontext: Das Parlament begann sein Spiel auf Zeit, um die Beratung der Kohäsionsmilliarde an den Verhandlungskalender beim Rahmenabkommen anzupassen.

Damals hegten einige noch die Hoffnung auf einen schnellen Abschluss. Derzeit ist das Rahmenabkommen aber blockiert, Schwung wird in dem Dossier noch auf Monate hinaus nicht entstehen. Darum kann das Parlament den Ball nun dem Bundesrat zuspielen.

«Der Bundesrat soll der EU offiziell signalisieren, dass die Schweiz gewillt ist, weitere Projekte mit den EU-Ländern zu vereinbaren.»Hans-Peter Portmann, FDP-Nationalrat

Trotzdem dürfte bis auf weiteres kein Geld an die EU-Länder fliessen. FDP-Aussenpolitiker Hans-Peter Portmann fordert zwar, dass die Landesregierung rasch reagiert, falls das Parlament im Dezember zustimmt: «Der Bundesrat soll der EU offiziell signalisieren, dass die Schweiz gewillt ist, weitere Projekte mit den EU-Ländern zu vereinbaren.» Auch die Vorbereitungsarbeiten dafür solle die Schweiz schon aufnehmen.

Eine Hürde aber bleibt: Das Parlament hat in seinen Beschluss eine Klausel eingefügt, wonach die Kohäsionsgelder nur ausbezahlt werden dürfen, wenn die EU die Schweiz nicht diskriminiert. Die Schweiz sieht sich derzeit ungerecht behandelt, weil die EU das Schweizer Börsenrecht nicht als gleichwertig anerkennt.