«Hier wird Geld verschleudert!»

Der Ärger in der SP ist gross – so gross, dass mehrere Sozialdemokraten im Vorraum des Nationalrats lautstark schimpfen. Einer von ihnen ist Fraktionschef Roger Nordmann. «Hier wird einfach Geld verschleudert! Die Bürgerlichen legen ihre Selbstbedienungsmentalität für die Oberschicht offen!», enerviert sich der Waadtländer. Der Grund für Nordmanns Ärger ist eine Steuervorlage, die in den letzten drei Sessionen im Pingpong zwischen den Räten gewechselt hat.