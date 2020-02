Kein Engadiner, kaum mehr Fasnacht

Engadiner Skimarathon: abgesagt. Die Genfer Uhrenmesse: ebenfalls. Im Tessin finden ­Hockeyspiele vor leeren Rängen statt, die Fasnacht in der Südschweiz ist ersatzlos gestrichen. Ob den «Drey scheenschte Dääg» in Basel dasselbe Schicksal blüht, wollen die verantwortlichen Gesundheitsbehörden am Freitag bekannt geben. Schien die Bedrohung durch das Coronavirus in der Schweiz eben noch abstrakt, wurde von Stunde zu Stunde spürbarer, welche Folgen der Kampf gegen die Ausbreitung des Virus für das gesellschaftliche Leben im Land haben könnte.