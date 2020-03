Kantone gehen mit Testregimes unterschiedlich um

Die Schweiz soll so viele Menschen wie möglich auf Corona testen und so die Ausbreitung in den Griff bekommen. Diese Forderung wiederholen Epidemiologen seit Tagen. In der Schweiz sind die Tests aber weiter rationiert. Gemäss den Empfehlungen des Bundes werden nur zwei Kategorien von Personen getestet: Ist jemand besonders gefährdet, reichen erste Symptome. Bei allen anderen Personen wird nur getestet, wenn schwere Symptome auftreten.