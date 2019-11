Kann ein linker Politiker «zu fest Mann» sein?

Vor dem zweiten Wahlgang an diesem Sonntag hat der Berner SP-Parteisekretär per Twitter eine Warnung abgesetzt: Linke, die ihre Stimme nicht ihrem amtierenden Ständerat Hans Stöckli gäben, so schrieb er sinngemäss, würden faktisch den SVP-Kandidaten wählen. Einen Kandidaten, der gegen Lohngleichheit, gegen echte Elternzeit und gegen den Ausbau familienergänzender Kinderbetreuung sei.