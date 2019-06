Jetzt sind die Städte dran

Gleicher Lohn, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, verstärkte Massnahmen gegen Gewalt an Frauen. Die Anliegen des Frauenstreiks wurden bislang vor allem auf nationaler Ebene diskutiert. Eine Woche nach den violetten Demonstrationen zeigt sich jetzt: Der Kampf um diese Forderungen wird vor allem in den Kantonen und Städten ausgefochten. In zahlreichen lokalen Parlamenten sind für die kommenden Debatten gleichstellungspolitische Geschäfte traktandiert. Häufig sind es Parlamentarier und, vor allem, Parlamentarierinnen, die diese mit politischen Vorstössen auf die Sitzungsordnung gesetzt haben.