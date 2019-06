Jetzt geraten die Hobbygärtner ins Visier

Nicht nur die Bauern sollen helfen. Einen «substanziellen Beitrag» zur Pestizidreduktion in der Schweiz sollen alle leisten, die diese Stoffe einsetzen, also auch etwa Hobbygärtner oder die öffentliche Hand. Das fordert CSP-Nationalrat Karl Vogler in einer gestern eingereichten Motion. Pro Jahr werden in der Schweiz 2000 Tonnen Pestizide in die Umwelt ausgebracht, schätzungsweise 85 Prozent davon in der Landwirtschaft. «Wir dürfen die nicht landwirtschaftliche Anwendung deswegen aber nicht vernachlässigen», sagt Vogler.