Jair Bolsonaro begreift nicht, was auf dem Spiel steht

Brasiliens Parlamentspräsident Rodrigo Maia sagte, Bolsonaros Teilnahme an den Demonstrationen würde die Bestrebungen im Lande, die Pandemie zu bekämpfen, erschweren. Der Oppositionspolitiker sprach von einem «Angriff auf die öffentliche Gesundheit».

Ebenfalls grosse Mühe mit einem angemessenen Social distancing hat der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador. Am Samstag veröffentlichte er auf Twitter ein Foto, auf dem er Anhänger umarmte und Babys küsste.

Der mexikanische Präsident Lopez Obrador grüsst seine Anhänger.

Auch ansonsten scheint es der mexikanische Staatschef mit Massnahmen gegen das Coronavirus nicht besonders ernst zu meinen. Die mexikanische Fussballliga hat bis am vergangenen Wochenende in vollen Stadien gespielt, als wäre nichts gewesen. Erst gestern wurde der Spielbetrieb unterbrochen. Am Wochenende fand das gigantische Musikfestival «Vive Latino» statt, mit Zehntausenden Zuschauern und Bands wie Guns 'n' Roses.

War da was? Riesige Zuschauermengen beim «Vive Latino»-Festival in Mexico City.

Das Verhalten Bolsonaros und Lopez Obradors darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Coronavirus Lateinamerika längst erreicht hat. Einige Länder haben drastische Massnahmen ergriffen. Die Präsidenten von Argentinien, Peru, Panama und Honduras verkündeten in jeweils eigenen Ansprachen an ihre Nationen am Sonntagabend die Schliessung ihrer Grenzen.

Mehrere Staaten riefen zudem inzwischen den Notstand aus. Die Gouverneurin des spanischsprachigen US-Aussengebiets von Puerto Rico, Wanda Vázquez, verhängte eine inselweite Ausgangssperre jede Nacht bis zum 30. März. In Ecuador dürfen die Menschen nach den Worten von Präsident Lenín Moreno ab Montag nur noch zu bestimmten Zwecken ihre Häuser verlassen.

Kolumbien hatte bereits am Samstag seine Grenze zu Venezuela geschlossen. Der dortige Machthaber Nicolás Maduro ordnete am Sonntag zudem eine Quarantäne in sieben Bundesstaaten Venezuelas an, darunter in der Hauptstadt Caracas. Als erstes Land der Region hatte das mittelamerikanische El Salvador bereits am Donnerstag seine Grenzen geschlossen. Mehrere Länder der Region hatten die Einreise aus dem besonders betroffenen Europa und einigen Staaten Asiens verboten.