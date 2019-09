Ist der Vaterschaftsurlaub Chance oder Zumutung?

Frauen und Männer müssen im Berufsleben und in der Familie die­selben Chancen haben. Heute erreichen wir das nicht. Was das Berufsleben angeht, liegt das «Risiko» einer Elternschaft allein bei der Frau. Bewirbt sich eine Frau zwischen 20 und 40 Jahren um eine Stelle, fragt sich der Arbeitgeber, ob und wann sie wohl Mutter wird und ausfallen wird. Beim Mann stellt sich die Frage nicht.

Bessere Chancen für Frauen

Eine gleich lange Elternzeit für Väter und Mütter würde die Startchancen der Frauen im Arbeitsmarkt radikal verbessern. Ein Vaterschaftsurlaub, wie ihn das Parlament gutheisst, ist immerhin schon einmal ein Schritt in diese Richtung. Wenn auch Väter im Fall einer Elternschaft im Beruf ausfallen können, haben Frauen bessere Karrierechancen und sind vermehrt erwerbstätig. Familienmodelle werden flexibler gestaltet.

Das heutige Standardmodell – der Vater arbeitet weiterhin Vollzeit, die Mutter steigt mit Kleinpensum wieder ein – wird aufgebrochen. Auch die Familie wird demokratisiert: Die Mutter hätte zu Hause nicht mehr die Vorherrschaft, die allein qua Erfahrung und quantitativen Einsatz begründet ist.

Jede Anstrengung in Richtung Papizeit ist ein Akt der Gleichstellung und damit im Sinne der Wirtschaftsförderung. Wirtschaftsverbände und Arbeitgeber müssten eigentlich applaudieren. Weit verfehlt ist es, von «Gratisferien» zu sprechen, wie SVP-Nationalräte es tun. Und linke Politiker sollten ihnen nicht noch in die Hände spielen, indem sie in Zusammenhang mit dem Vaterschaftsurlaub über Befindlichkeiten überforderter Jungeltern reden.

Nein,

Dominik Feusi:

entgegnet Wirtschaftsredaktor

Gute Absichten wachsen in der Politik wie Unkraut. Und sie trüben den klaren Blick auf das, was Politiker fordern. Darum sollten politische Vorschläge nicht aufgrund ihrer guten Absichten, sondern aufgrund der tatsächlichen Wirkungen beurteilt werden. So auch der Vaterschaftsurlaub. Die Befürworter überboten sich heute im Nationalrat mit Behauptungen, was diese zwei oder vier Wochen Ferien für Väter alles an positiven Wirkungen haben würden. Sie liegen falsch.