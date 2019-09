Indischer Präsident in Bern empfangen

Austausch zu Kaschmir

Die Delegationen beider Länder tauschten sich zur Lage in Kaschmir aus. Ferner wurden Fragen der globalen Sicherheit und der Schutz der Menschenrechte besprochen.

Iniens Präsident Ram Nath Kovind (links im Bild) auf Staatsbesuch: Bundespräsident Ueli Maurer hält eine Ansprache. (13. September 2019) Bild: Peter Schneider/Reuters

Die Schweizer Sektion von Amnesty International hatte im Vorfeld auf eine Diskussion über die Menschenrechtssituation, insbesondere in den indischen Teilstaaten Jammu und Kaschmir gedrängt. Vor allem «die Jagd auf politische Gegner in Jammu und Kaschmir» müsse auf höchster Ebene diskutiert werden.

Im Anschluss an die offiziellen Gespräche wurden mehrere Absichtserklärungen unterzeichnet. Die Schweiz und Indien bekundeten damit insbesondere ihren Willen, bei der Bekämpfung des Klimawandels enger zusammenzuarbeiten und die Wissenschaftskooperation auszubauen. Gemeinsam nahmen Bundespräsident Maurer und Präsident Kovind an einem schweizerisch-indischen Wirtschaftsforum in Bern teil. Am Abend fand das Staatsbankett statt.