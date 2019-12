In der Waadt funktioniert die Notrente

Er ist aber nicht gegen alle freisinnigen Verschärfungen im Ständerat. Dass Bezüger die Leistungen versteuern müssen, könne sinnvoll sein, sagt er. So würde weitgehend verhindert, dass sie am Ende mehr Geld in der Tasche hätten als Erwerbstätige mit sehr kleinen Einkommen.

Statt Sozialhilfe

Zwar richten sich beide Modelle, das Modell Bundesrat und das Modell Maillard, an ältere Ausgesteuerte. Die Ideen dahinter sind jedoch unterschiedlich. In der Waadt will man damit vor allem Ältere, die ein Leben lang auf irgendeine Weise gearbeitet haben, vor dem Gang aufs Sozialamt bewahren. Dazu gehören auch Selbständigerwerbende, die nicht mehr genug verdienen oder Mütter, die Kinder grossgezogen haben. Sie müssen mindestens drei Jahren im Kanton gewohnt haben und die Kriterien für Ergänzungsleistungen erfüllen.

Der Bundesrat hingegen will gezielt Ausgesteuerte unterstützen, die lange – mindestens 20 Jahre – erwerbstätig waren. Er setzt mehr auf die Wiedereingliederung und will sie bei der Stellensuche unterstützen. Wie in der Waadt sollen sie etwa die Leistungen von Ergänzungsleistungsbezügern erhalten. Zusätzlich bekommen sie aber auch Geld für die Altersvorsorge; sie sollen im Pensionsalter nicht auf Ergänzungsleistungen angewiesen sein.

Noch offen ist, ob die Bezüger weiterhin aktiv nach Arbeit suchen müssen. Der Bundesrat will es ihnen freistellen, die Bürgerlichen wollen sie dazu verpflichten. Nur: Würden die Waadtländer ArbeitgeberPersonen über 60 Jahre genauso einstellen wie jüngere? Pierre-Yves Maillard hat sie noch als Staatsrat aufgefordert, tausend ältere Arbeitslose für ein Jahr einzustellen. Sie hatten sich erst gar nicht auf Gespräche eingelassen.