«In der Schweiz verpassen wenige Kinder ihre Kindheit»

Wo geht es den Kindern besser?



Klare Erfolge beobachten wir zum Beispiel in Bangladesh. Das Land hat viel in Bildung und Gesundheit investiert. Dadurch starben viel weniger Kinder unter fünf Jahren. In Äthiopien hat sich die Ernährungssituation dank eines Massnahmepakets verbessert, es gibt deutlich weniger Kinder, die an Wachstumsstörungen leiden.

Haben die Länder selbst dazu beigetragen oder ist dies das Verdienst von Hilfsorganisationen?



Beides. Hilfsorganisationen und NGOs wie Save the Children haben sehr viel in die Entwicklung von Kindern investiert. Wir selbst haben zum Beispiel ein Projekt in Albanien lanciert. Wir sorgen dafür, dass dort auch Kinder ethnischer Minderheiten, insbesondere der Roma, nicht von der Schule ausgeschlossen werden. Davon profitieren gerade auch Mädchen. Es ist aber wichtig, dass weiterhin in Kinder investiert wird und dass Themen wie Kinderarbeit, Kindersterblichkeit oder ein besserer Zugang zur Bildung ernst genommen werden.

Es gibt aber auch Staaten, in denen sich die Situation für Kinder verschlechtert hat.



Ja, das ist in 3 der 176 Länder der Fall. Dazu gehören Syrien und der Jemen; gerade in Konfliktgebieten sind Kinder überdurchschnittlich von der Situation betroffen. Man stelle sich vor: 420 Millionen Kinder leben in solchen Gebieten. Aus den Daten geht dies nicht immer so klar hervor, manche wurden erhoben, bevor der Konflikt ausgebrochen ist.

In Venezuela fällt auf, dass die Gewalt gegen Kinder sehr hoch ist.



Im Krisenstaat Venezuela sterben 24 von 100’000 Kindern unter 19 Jahren; in der Schweiz sind es zum Vergleich durchschnittlich 0,3 Prozent. Kolumbien zeigt, dass ein Staat etwas dagegen unternehmen kann. Er hat mehr Mittel in die Sicherheit und in Programme für gefährdete Jugendliche investiert und konnte so die Gewalt gegen Kinder vermindern.

Die Schweiz hat sich seit dem Jahr 2000 nochmals verbessern können. Was ist besser geworden.