«Beim Marketing in eigener Sache haben wir Nachholbedarf»

Lassen Sie sich schnell provozieren?

(lacht) Nicht wirklich.

Ihre steile politische Karriere ist mehr Glück als Können.

Nein, aber Glück gehört immer dazu.

Sie wurden 2015 sehr knapp in den Nationalrat gewählt und 2019 in stiller Wahl in den Ständerat, nun sind Sie Fraktionspräsidentin, weil Ihr Vorgänger Filippo Lombardi im Herbst als Ständerat abgewählt wurde.

Vor vier Jahren haben 137 Stimmen den Ausschlag gegeben, aber es war eine demokratische Wahl. Und niemand in Luzern hatte damit gerechnet, dass eine Frau aus der Stadt mit dem falschen Dialekt den Sprung in den Nationalrat schafft. Bei den Ständeratswahlen habe ich im ersten Wahlgang die anderen Kandidaten so stark distanziert, dass es zu einer stillen Wahl kam.