Hier ist jeder zweite Angestellte über 50 Jahre alt

In der Fabrikhalle in Alpnach OW schleift und summt und schmirgelt es. Heiss ist es, und auf den Lippen setzt sich Holzstaub an. Die Halle ist vollgestellt mit Laufbändern, Maschinen und Regalen. Viele der Männer, die hier arbeiten, tragen den Bart grau oder das Haar etwas lichter – sie haben ihren 50. Geburtstag bereits gefeiert, bei manchen ist es schon länger her.