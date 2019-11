Grosser Linksrutsch kleingeredet

Eigentlich ist die Bilanz mehr als eindeutig: Der Linksrutsch bei den nationalen Wahlen ist historisch. Nie zuvor seit der Einführung des Proporzes 1919 kam es zu einer derart deutlichen Verschiebung der politischen Kräfteverhältnisse. Damit nicht genug: Das linke Spektrum war in der Schweiz überhaupt noch nie so stark wie heute, und zwar nicht nur in Bezug auf die Wähleranteile.