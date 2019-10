Prinz Charles und die Schweizer Heilige

Die offizielle Schweizer Delegation soll von Bundesrätin Karin Keller-Sutter angeführt werden. Der Kanton Freiburg lässt sich durch Regierungspräsident Jean-Pierre Siggen und Staatsrat Didier Castella vertreten. Selbstverständlich werden Würdenträger der Schweizer Kirche vor Ort sein: der Westschweizer Bischof Charles Morerod, der Basler Bischof Felix Gmür und der apostolische Administrator von Chur, Pierre Bürcher.

Prinz Charles ist auch dabei

An der feierlichen Zeremonie wird auch Prinz Charles teilnehmen; allerdings nicht wegen Marguerite Bays, sondern wegen Kardinal John Henry Newman (1801–1890), den Papst Franziskus gleichzeitig heiligsprechen wird. Der anglikanische Pfarrer und Gelehrte aus London sorgte 1845 für grosses Aufsehen, als er zur römisch-katholischen Kirche übertrat.

Einziger Schatten über dem Grossanlass vom Sonntag: Kardinal Giovanni Angelo Becciu, als Präfekt der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungen auch für die Prozesse von Bays und Newman zuständig, macht gerade unrühmliche Schlagzeilen: Er soll in den neuesten vatikanischen Finanzskandal verwickelt sein, der zu einer Razzia samt Suspendierungen im Staatssekretariat geführt hat.

Kletterunfall wundersam überlebt

Becciu hatte im Januar Papst Franziskus die Dokumentation über das zweite von Bays erwirkte Wunder übergeben, das Voraussetzung für eine Heiligsprechung ist: 1998 im freiburgischen Siviriez soll ein kleines Mädchen dank der Fürbitte ihres Grossvaters zu Bays nach einem Traktorunfall unverletzt geblieben sein. Auch ein erstes Wunder auf Schweizer Boden hatte der Vatikan beglaubigt: Ein Bergsteiger soll 1940 in den Berner Alpen nach einem Hilferuf zu Bays als einziger seiner Seilschaft einen Kletterunfall wundersam überlebt haben.

Die Näherin selber soll am 8. Dezember 1854, am Tag, als der antiliberale Papst Pius IX. das Dogma der unbefleckten Empfängnis verkündete, unerwartet von einer Krebserkrankung geheilt worden sein und von da an die Wundmale des Gekreuzigten getragen haben. Das erinnert an die heilige Bernadette von Lourdes, der die Muttergottes in jener Zeit offenbart haben soll: «Ich bin die unbefleckte Empfängnis», also die ohne Erbsünde empfangene Jungfrau Maria.