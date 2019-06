Gössi-Kritiker geben sich geschlagen

Petra Gössi war vergangenen Samstag an einem Schützenfest – aber erst am Abend, als der Klima-Endkampf in ihrer Partei schon vorüber war. Dabei hätte auch die Delegiertenversammlung der FDP in Zürich-Altstetten Schützenfest-Potenzial gehabt. Die Freisinnigen rangen heftigst um die zentralen Punkte in ihrem neuen Klima-Positionspapier. Am Ende war die Veranstaltung aber vor allem eines: ein Triumphzug für Petra Gössi. Die FDP kommt nun viel grüner daher. Selbst die Präsidentin zeigte sich «überrascht» vom für sie guten Ergebnis.