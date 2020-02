Gewerbe wehrt sich gegen die «Vernichtung von Arbeitsplätzen»

KMU fürchten Bürokratie

Die Einführung eines neuen Kontingentssystems, wie es die Begrenzungsinitiative fordert, sei ein Bürokratiemonster, kritisiert der Tessiner CVP-Nationalrat Fabio Regazzi, der ebenfalls Mitglied des KMU-Komitees ist. «Schon nur das Ausmass von neuer Bürokratie würde die Fähigkeiten vieler Unternehmen übersteigen», ist er überzeugt.

Zudem sei der Marktzugang in der EU insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen «enorm wichtig», schreibt der Gewerbeverband. Sie seien auf einen möglichst unbürokratischen, bereits gut institutionalisierten Zugang angewiesen. Ein Drittel aller KMU erarbeite mehr als die Hälfte des Umsatzes im Ausland.

Nur positive Folgen

«Dank den bilateralen Verträgen ist die Schweizer Wirtschaft stark gewachsen», hält auch die Waadtländer FDP-Nationalrätin Jacqueline de Quattro fest. Eine Annahme der Begrenzungsinitiative hätte eine rückläufige Produktivität und damit wohl auch eine höhere Arbeitslosigkeit zur Folge.

Dabei sei die Personenfreizügigkeit ein Erfolgsmodell. Seit 2010 seien rund 600'000 neue Stellen geschaffen worden, sagte de Quattro. «Dieses Stellenwachstum hat nicht zur Diskriminierung einheimischer Arbeitskräfte geführt.» Im Gegenteil: Die Erwerbsquote sowohl von inländischen wie von ausländischen Arbeitnehmenden habe zugenommen.

Gerade in den Grenzkantonen sei ersichtlich, dass ohne ausländische Arbeitskräfte nichts gehe, sagten de Quattro (VD), Regazzi (TI) und Schneeberger (BL) unisono. Ein Grossteil der Arbeitsplätze in diesen Regionen hänge vom Export in die EU ab.

Social-Media-Kampagne

Während die Gewerkschaften mit mehr Geld als je zuvor und einer Zeitung in den Abstimmungskampf starten, lässt sich der Gewerbeverband finanziell nicht in die Karten blicken. «Wie immer geben wir keine Zahlen bekannt», sagte Direktor Bigler.

Das Schwergewicht der Kampagne seien Aktivitäten auf sozialen Medien, diese werde der Verband sehr intensiv nutzen. Neben der regelmässig publizierten Gewerbezeitung will der sgv im April eine eigene Abstimmungsarena auf dem verbandseigenen TV-Sender ausstrahlen.