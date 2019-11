Gefährliche Geschäfte mit Anabolika

Er war der muskulöseste Mann des Planeten. Also kam die Lokalzeitung vorbei, um den neuen Weltmeister im Bodybuilding zu porträtieren. Einen Wettkampftag starte Beat Müller (Name geändert) mit zehn Eiklar, Kartoffeln und Protein-Shake. Illegale Mittel hingegen habe er nie genommen. «Alle denken, ohne Doping laufe sowieso nichts», gab der Champion an. Er sei aber «der lebendige Beweis», dass es ohne unerlaubte Substanzen bis nach oben reichen kann.