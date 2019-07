Fünf Jahre für Sterbehelferin gefordert

Die Staatsanwältin berief sich auf ein Akten-Gutachten eines Psychiatrie-Professors, der eine schwere depressive Episode und eine Somatisierungsstörung erkannt hatte. Preisig habe aus Idealismus die urteilsunfähige Frau als Mittel zur eigenen Tötung eingesetzt - dies mit Vorsatz, da Preisig kein externes Fachgutachten eingeholt hatte, obwohl sie wusste, dass dies erforderlich ist.

Der Verteidiger hingegen plädierte auf kostenlosen Freispruch. Preisig habe die psychische Erkrankung der Frau in zulässiger Weise als nicht relevante Beeinträchtigung der Urteilsfähigkeit im Moment der Freitodbegleitung eingeschätzt. Das reine Aktengutachten sei zudem sachlich ungenügend und rechtlich unzulässig. Die Fünferkammer des Baselbieter Strafgerichts will ihr Urteil am kommenden Dienstag verkündigen.