Frauen erobern die Stadt – per Verkehrsschild

Sie ist etwas nervös, es ist ihre erste richtige Sitzung mit Erwachsenen, und dann gleich mit der Schulleitung! Lily ist 11 Jahre alt, sie geht in die 5C im St.-Johann-Schulhaus in Basel, und gemeinsam mit drei Freundinnen hat sie eine Idee: Sie möchte mehr Sitzgelegenheiten auf dem Pausenhof. Für sich, für die Freundinnen. Heute sieht der Platz vor ihrer Schule aus wie ganz viele Pausenplätze in der Schweiz: Pingpongtisch, Basketballkorb, Fussballtore.