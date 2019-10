Bericht deckt sexuelle Übergriffe in Asylzentren auf

Eine junge Flüchtlingsfrau hat Angst vor dem Sozialarbeiter, der in ihrem Asylzentrum arbeitet. Er sucht ständig aufdringlich Körperkontakt. Sie weiss nicht, wie sie sich wehren soll. Eine andere weigert sich zum Hausarzt zu gehen, der ihre Unterkuanft betreut. Er verlange von ihr, dass sie sich ausziehe, bevor sie ihm überhaupt ihre Symptome geschildert habe. Diese Fälle werden in einem am Mittwoch vom Bundesrat veröffentlichten Bericht beschrieben. Eine Psychiaterin hatte ihn den Autoren in einer Befragung geschildert.