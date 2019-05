Flüchtlinge werden weiter aus Krisengebieten eingeflogen

Der Bundesrat hält auch unter der neuen «Asylministerin» Karin Keller-Sutter (FDP) an der bisherigen Praxis fest, eine gewisse Anzahl Flüchtlinge jeweils direkt aus Krisenregionen in die Schweiz zu fliegen. Heute hat der Bundesrat entschieden, in den Jahren 2020 und 2021 je bis zu 800 besonders schutzbedürftige Flüchtlinge direkt aus Krisengebieten in der Schweiz aufzunehmen. Die Flüchtlinge sollen überwiegend aus Krisenherden im Nahen Osten kommen oder von Orten, die «entlang der Migrationsroute über das zentrale Mittelmeer» liegen.