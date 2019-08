FDP will die Schweizer Wirtschaft voranbringen

Zwei Monate vor den eidgenössischen Wahlen hat die FDP ihre Rezepte gegen ein drohendes Abflauen der Wirtschaft präsentiert. Nach dem Digitalisierungspapier von 2016 und dem KMU-Papier von 2017 stellte die Partei am Donnerstag im Bundeshaus ein neues Positionspapier - «eine umfassende Vorwärtsstrategie» - vor. «Eine zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik ist nötiger denn je», schreibt die Partei in einer Mitteilung. Die Lage der Wirtschaft in der Welt, in Europa und in der Schweiz verdüstere sich alarmierend schnell.