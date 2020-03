Erster Fifa-Prozess verkommt zum unberechenbaren Corona-Fall

Zum ehemaligen DFB-Präsidenten Theo Zwanziger konnte Gabutti keine Einschätzungen abgeben. Nach einer Augenoperation waren bei dem 74-Jährigen vergangene Woche schwere Komplikationen aufgetaucht. Doch der Versuch Gabuttis, beim behandelnden Kollegen in Deutschland per Telefon den neuesten Stand über den Patienten zu erfahren, scheiterte an der Combox. Das Gericht hat ­Gabutti deshalb damit ­beauftragt, es nochmals zu versuchen.

Warnungen ignoriert

Zum zweiten Prozesstag gestern war mit Wolfgang Niersbach ein Beschuldigter überraschend aufgetaucht, der am Montag noch gefehlt hatte. Er schlage, so ­betonte Zwanzigers Nachfolger im DFB-Präsidium, die Warnung seines Arztes in den Wind, «sich angesichts der aktuellen Lage in der Schweiz und dem nahen Italien nicht der Gefahr einer Infektion auszusetzen». Er müsse «dieses gesundheitliche Risiko in Kauf nehmen», um sich «vom Albtraum dieses über vier Jahre dauernden Verfahrens» zu befreien und einen «eindeutigen Freispruch» zu erlangen.

Derweil verhängte die Tessiner Regierung den Notstand über den Kanton und verbot alle Veranstaltungen mit über 50 Personen. Dem «Sommermärchen»-Fall wohnen mit Vertretern des Gerichts, der Parteien, der Polizei und der Medien mehr Personen bei.