Elternzeit: Jetzt sollen auch Bürgerliche mitziehen

Auch in der Schweiz wollen progressive Kräfte eine Elternzeit einführen. Sie warten nicht, bis sich das Volk zum Vaterschaftsurlaub geäussert hat. Das Thema ist traditionell bei der SP angesiedelt, die im Herbst in Zürich eine kantonale Volksinitiative für je 18 Wochen Elternzeit lanciert. Auch auf eidgenössischer Ebene will die Partei eine Elternzeit-Initiative lancieren, wie SP-Nationalrätin Nadine Masshardt im «Blick» sagt, sofern die Delegierten im Spätherbst auch Ja sagen. Väter und Mütter sollen insgesamt 38 Wochen bekommen, davon je 14 Wochen für beide und 10 Wochen frei aufteilbar. Eine Onlineumfrage, mit der die SP nach dem Frauenstreik ihre Basis befragte, ergab, dass die Themen Elternzeit und Lohngleichheit am meisten Sympathien hatten.