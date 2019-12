Neuer Rekord: Eine Milliarde Schweizer Eier

Schlussspurt in den letzten Tagen des Jahres 2019: Die Marke von einer Milliarde produzierter Schweizer Eier wird wohl geknackt. Bis Ende Oktober hatten die Hennen in Schweizer Ställen 2,8 Prozent mehr Eier gelegt als im Vorjahr, wie den Statistiken der Stiftung Aviforum zur Förderung der Schweizerischen Geflügelproduktion und -haltung zu entnehmen ist. Vor allem im Sommer wurden deutlich mehr Eier produziert. Und in den Läden gab es Aktionen auf Eier und Eierprodukte.