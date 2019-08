Eine Debatte, die eigentlich überflüssig sein sollte

Für einmal stritt das Zürcher Stadtparlament an seiner Sitzung in dieser Woche nicht über Parkplätze oder Budgetkürzungen, sondern über die Wirkung von Sprache. Es hatte zu beurteilen, ob das Ratsbüro zu Recht die Annahme einer Interpellation zurückwies, in der nur die männliche, statt die weibliche und die männliche Form verwendet worden war. Das Verdikt nach eineinhalbstündiger Debatte: Ja, das war richtig.